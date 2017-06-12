Необходимо доработать плагин для woocommerce

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки98 просмотров
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Есть готовый плагин AdvancedAJAX Product Filter for WooCommerce by BeRocket (бесплатная версия)

Необходимо доработать

- seo friendly url

- формирование метатегов - title, description

- формирование заголовка в

WooCommerce
7 лет назад
vladhm
60 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад