Доделать Оформление заказа на сайте Osier.ru

Имеется сайт на Битрикс Osier.ru

Задача:

Написать новый компонент оформления заказа к на основе стандартного.

Необходимо добавить выбор способа доставки и оплаты ( переключение должно происходить без перезагрузки страницы). При этом логика следующая:

а) Новый пользователь (данный пункт выбран по-умолчанию)

— В этом случае показать стандартную форму заказа.

— При вводе email'а произвести проверку налету, и если такой пользователь уже существует, то вывести ошибку — как для физлица, так и для юриков.

— Местоположение должно подставляться автоматически (должны автоматически выбираться страна, регион и город на основе IP). Можно взять за основу этот модуль — http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/altasib.geoip/?sphrase_id=2465379

— Расчёт доставки должен происходить автоматически на основе выбранного местоположения и введенного пользователем индекса (т.е. в калькулятор Почты России должен отправляться непосредственно тот индекс, который указал пользователь). Если индекс не указан, то стоимость рассчитывается обычным способом — на основе базы индексов и местоположений из Битрикса.

б) Существующий пользователь

— Если пользователь не авторизован, отобразить форму авторизации (шаблон уже стоит).

— После успешной авторизации возвращать пользователя на страницу оформления заказа.

— Если пользователь авторизован, то показать форму заказа с заполненными из профиля значениями (собственно, стандартное поведение компонента).

Из способов доставки убрать Авиапочту, оставить только Наземную.

Прошу оценить сроки и стоимость выполнения работ.

Оплата предпочтительнее электронными деньгами или перевод на карту.