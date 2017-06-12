Доделать Оформление заказа на сайте Osier.ru

Вкратце ТЗ: - возможность разбивать опции на группы - связь опций между собой (например при выборе опции "Chevrolet" становится доступна опция с моделями шевроле, при выборе опции "BMW", соответственно появляется опция с моделями БМВ, а с шевроле ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт на Битрикс Osier.ru
Задача:
Написать новый компонент оформления заказа к на основе стандартного.
Необходимо добавить выбор способа доставки и оплаты ( переключение должно происходить без перезагрузки страницы). При этом логика следующая:
а) Новый пользователь (данный пункт выбран по-умолчанию)
— В этом случае показать стандартную форму заказа.
— При вводе email'а произвести проверку налету, и если такой пользователь уже существует, то вывести ошибку — как для физлица, так и для юриков.
— Местоположение должно подставляться автоматически (должны автоматически выбираться страна, регион и город на основе IP). Можно взять за основу этот модуль — http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/altasib.geoip/?sphrase_id=2465379
— Расчёт доставки должен происходить автоматически на основе выбранного местоположения и введенного пользователем индекса (т.е. в калькулятор Почты России должен отправляться непосредственно тот индекс, который указал пользователь). Если индекс не указан, то стоимость рассчитывается обычным способом — на основе базы индексов и местоположений из Битрикса.
б) Существующий пользователь
— Если пользователь не авторизован, отобразить форму авторизации (шаблон уже стоит).
— После успешной авторизации возвращать пользователя на страницу оформления заказа.
— Если пользователь авторизован, то показать форму заказа с заполненными из профиля значениями (собственно, стандартное поведение компонента).
Из способов доставки убрать Авиапочту, оставить только Наземную.
Прошу оценить сроки и стоимость выполнения работ.
Оплата предпочтительнее электронными деньгами или перевод на карту.
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