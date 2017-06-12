Оптимизация интернет-магазина, поиск ошибок функционала

Имеется сайт l-l-w.ru/

Нужна помощь в нахождении ошибок в работе сайта, в частности при оформлении заказов, регистрации. Некоторые клиенты звонят и сообщают, что у них не получается оформить заказ. Я пробую – у меня все получается. Возможно они нестандартную последовательность действий выполняют. Конверсия сайта составляет в среднем 1 заказ на 300 посетителей и 1400 просмотров. Интересуют любые предложения по улучшению функционала, важной информации, удобства пользования. Т.к. сам постоянно им пользуюсь, не замечаю каких-либо неудобств.

Сайт рабочий, если кому-то понадобится для проверки оформить заказы, укажите, пожалуйста, что это тестовый заказ.

Оплата поэтапно либо в конце