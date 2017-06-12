Есть сайт работающий на Wordpress на VDS, производительности машине хватает. Настроено все на CentOS 7(nginx+php-fpm). На стороне сервера стоит Opcache. На уровне самого Wordpress: Supercache+СloudFlare. Стоит Sphinx, переиндексация почти не делается, т.к. контент статичен. Есть ...
Оптимизация интернет-магазина, поиск ошибок функционала
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт l-l-w.ru/
Нужна помощь в нахождении ошибок в работе сайта, в частности при оформлении заказов, регистрации. Некоторые клиенты звонят и сообщают, что у них не получается оформить заказ. Я пробую – у меня все получается. Возможно они нестандартную последовательность действий выполняют. Конверсия сайта составляет в среднем 1 заказ на 300 посетителей и 1400 просмотров. Интересуют любые предложения по улучшению функционала, важной информации, удобства пользования. Т.к. сам постоянно им пользуюсь, не замечаю каких-либо неудобств.
Сайт рабочий, если кому-то понадобится для проверки оформить заказы, укажите, пожалуйста, что это тестовый заказ.
Оплата поэтапно либо в конце
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