Оптимизация интернет-магазина, поиск ошибок функционала

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки168 просмотров
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Имеется сайт l-l-w.ru/ 

Нужна помощь в нахождении ошибок в работе сайта, в частности при оформлении заказов, регистрации. Некоторые клиенты звонят и сообщают, что у них не получается оформить заказ. Я пробую – у меня все получается. Возможно они нестандартную последовательность действий выполняют.  Конверсия сайта составляет в среднем 1 заказ на 300 посетителей и 1400 просмотров. Интересуют любые предложения по улучшению функционала, важной информации, удобства пользования. Т.к. сам постоянно им пользуюсь, не замечаю каких-либо неудобств. 

Сайт рабочий, если кому-то понадобится для проверки оформить заказы, укажите, пожалуйста, что это тестовый заказ.

Оплата поэтапно либо в конце

7 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва