Есть сайт работающий на Wordpress на VDS, производительности машине хватает. Настроено все на CentOS 7(nginx+php-fpm). На стороне сервера стоит Opcache. На уровне самого Wordpress: Supercache+СloudFlare. Стоит Sphinx, переиндексация почти не делается, т.к. контент статичен. Есть ...
Доработка Opencart (группы опций, связанные фото с опциями)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вкратце ТЗ:
- возможность разбивать опции на группы
- связь опций между собой (например при выборе опции "Chevrolet" становится доступна опция с моделями шевроле, при выборе опции "BMW", соответственно появляется опция с моделями БМВ, а с шевроле исчезает)
- возможность отдельно выбирать иконку для опции и связанную с данной опцией картинку, которая будет отображаться в карточке товара при выборе этой опции (т.е. эти изображения могут быть разные)
- живое изменение цены при выборе опции
- сводный список с перечнем выбранных характеристик опций, а также атрибутов
- данная доработка должна не конфликтовать с модулем упрощенной корзины Simple, либо необходимо будет делать свою упрощенную корзину
Более наглядно на картинках.
Сайт сверстан, наполнен, работает. Версия Opencart 2.0.3.1
Буду рассматривать заявки только с указанным бюджетом и сроками.
Все подробности выбранному исполнителю.
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