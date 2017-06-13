Доработка Opencart (группы опций, связанные фото с опциями)

Вкратце ТЗ:

- возможность разбивать опции на группы

- связь опций между собой (например при выборе опции "Chevrolet" становится доступна опция с моделями шевроле, при выборе опции "BMW", соответственно появляется опция с моделями БМВ, а с шевроле исчезает)

- возможность отдельно выбирать иконку для опции и связанную с данной опцией картинку, которая будет отображаться в карточке товара при выборе этой опции (т.е. эти изображения могут быть разные)

- живое изменение цены при выборе опции

- сводный список с перечнем выбранных характеристик опций, а также атрибутов

- данная доработка должна не конфликтовать с модулем упрощенной корзины Simple, либо необходимо будет делать свою упрощенную корзину

Более наглядно на картинках.

Сайт сверстан, наполнен, работает. Версия Opencart 2.0.3.1

Буду рассматривать заявки только с указанным бюджетом и сроками.

Все подробности выбранному исполнителю.