Доработка проекта на Laravel

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок125 просмотров
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Необходимо произвести доработки проекта, написанного на Laravel (это биржа юридических консультаций): http://bit.ly/2r9LpEG

1. Изменить логику появления всплывающего окна с инструкцией пользователя: она должна появляться сразу же после регистрации (но сейчас она появляется только после публикации объявления).

2. Исправить функционирование сохранения параметров в личном кабинете.

3. Исправить функционирование загрузки файлов при публикации заказа.

4. Добавить всплывающее окно в момент отправки сообщения другому пользователю.

5. Добавить всплывающее окно после публикации заказа.

6. Добавить возможность восстановления пароля.

7. Реализовать интеграцию системы платежей (для того, чтобы пользователь смог приобретать пакеты услуг).

Просьба указать приблизительные сроки и цену выполнения каждого пункта.

Если есть вопросы, с удовольствием отвечу.

Laravel
7 лет назад
ntolkachev
Николай 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад