Доработка проекта на Laravel

Необходимо создать простой сайт на wp или найти html шаблон. Функционал: 1) слайдер 2) воспроизведение видео на фоне со звуком 3) галерея с автовопроизведением Заполнять сайт не нужно Примеры сайтов приведены ниже. [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Folimp63.ru]olimp63.ru[/url] [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fttfr.ru]ttfr.ru[/url] Оплата поэтапно либо в конце
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо произвести доработки проекта, написанного на Laravel (это биржа юридических консультаций): http://bit.ly/2r9LpEG
1. Изменить логику появления всплывающего окна с инструкцией пользователя: она должна появляться сразу же после регистрации (но сейчас она появляется только после публикации объявления).
2. Исправить функционирование сохранения параметров в личном кабинете.
3. Исправить функционирование загрузки файлов при публикации заказа.
4. Добавить всплывающее окно в момент отправки сообщения другому пользователю.
5. Добавить всплывающее окно после публикации заказа.
6. Добавить возможность восстановления пароля.
7. Реализовать интеграцию системы платежей (для того, чтобы пользователь смог приобретать пакеты услуг).
Просьба указать приблизительные сроки и цену выполнения каждого пункта.
Если есть вопросы, с удовольствием отвечу.
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