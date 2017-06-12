Здравствуйте, нужен специалист по Santafox, настроить 404 страницу, убрать дубли
Создание простенького сайта на готовой теме (wp или html)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать простой сайт на wp или найти html шаблон.
Функционал:
1) слайдер
2) воспроизведение видео на фоне со звуком
3) галерея с автовопроизведением
Заполнять сайт не нужно
Примеры сайтов приведены ниже.
Оплата поэтапно либо в конце
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