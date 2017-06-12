В рабочие рнр скрипты добавить недостающие поля выборки данных.

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок205 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется в рабочие рнр скрипты добавить недостающие поля выборки данных.

7 лет назад
vladw
58 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Парсинг forum4.ru (mybb.ru) в БД Vanilla 2 или IPB, phpbb, xenforo

    $200

    Парсинг: Необходимо перенести содержимое одного форума с хостинга forum4.ru (mybb.ru) в базу данных форумного движка Vanilla2 (или другого движка из общеизвестных - например, phpbb, IPB, vBulletin, xenForo) для переезда на независимый хостинг. Сформировать в БД структуру подфорумов, ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Добавить изображения для категорий

    Здравствуйте! На сайт на Opencart нужно добавить изображения для категорий и подкатегорий с марками и моделями машин. Примерно как здесь: http://avtochehol-prestige.ru/?sectionx=brand&amp;avto=hyundai Часть марок и моделей уже добавлено и выглядит это вот так https://autocarshop.ru/interer-salona-i-bagazhnika/kovriki-v-salon/rezinovye-kovriki-s-vysokim-bortom-15171/ford-15199 Нужно добавить остальные Изображения брать с ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доделать сайт на Opencart 2

    Необходимо доделать сайт на Opencart 2 исходя из макетов по ссылке:  [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FHelga13%2Feos]github.com/Helga13/eos[/url]  Вот, что есть уже:  [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwa.skyweb.by%2F]wa.skyweb.by/[/url]  Из важных моментов по работе фильтра:  - ввод данных о ширине и длине выполняется в админке в опциях в таком виде:  ширина см      ...

    OpenCart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнение сайта

    Необходимо залить товар в интернет-магазин климатического оборудования (кондиционеры и т.п.). Просьба писать тем, у кого есть опыт заливки товара в данном направлении. Пишите пожалуйста цену на одну позицию.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на самописной системе CMS

    Добрый день.  Ищу специалиста, которы сможет доработать сайт на самописной CMS. Сам проект находится по адресу [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.diplog.ru]www.diplog.ru[/url]  Задачи следующие:  - Автоматическая генерация ряда страниц (около 5000) по заданным правилам (мета теги, заголовки, перелинковка) (основное),  - Поправить работу калькулятора на странице [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.eastlines.ru%2Fmoskva-donetsk%2F]www.eastlines.ru/moskva-d...[/url] (есть ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать сайт

    Требуется поправить сайт на WooCommerce, сделать поле e-mail необязательным для заполнения, добавить возможность выбора района с минимальной ценой доставки в тот или иной район, добавить строку адрес доставки при оформлении.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Плагин для смены телефона на всех страницах

    $27

    1.      Есть сайт сделанный на CMS WordPress 2.      На сайте порядка 300 страниц под коммерчески запросы с номером телефона 8(123) 456-78-90 либо +7(495) 456-78-90. 3.      Надо создать плагин который заменяет телефоны на всех страницах сайта в виде "Номер" и "Заменить на" Примечание: Сроки ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад