Наполнение сайта

1. Есть сайт сделанный на CMS WordPress 2. На сайте порядка 300 страниц под коммерчески запросы с номером телефона 8(123) 456-78-90 либо +7(495) 456-78-90. 3. Надо создать плагин который заменяет телефоны на всех страницах сайта в виде "Номер" и "Заменить на" Примечание: Сроки ...