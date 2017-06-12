Плагин для смены телефона на всех страницах

1. Есть сайт сделанный на CMS WordPress

2. На сайте порядка 300 страниц под коммерчески запросы с номером телефона 8(123) 456-78-90 либо +7(495) 456-78-90.

3. Надо создать плагин который заменяет телефоны на всех страницах сайта в виде "Номер" и "Заменить на"

Примечание:

Сроки реализации: 1 день

Бюджет: 1500 руб

Все номера телефонов в текстовом виде не картинка

Оплата строго через Weblancer и в рублях