Плагин для смены телефона на всех страницах

$27
Веб-программированиеЗавершен4 заявки164 просмотра
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1.      Есть сайт сделанный на CMS WordPress

2.      На сайте порядка 300 страниц под коммерчески запросы с номером телефона 8(123) 456-78-90 либо +7(495) 456-78-90.

3.      Надо создать плагин который заменяет телефоны на всех страницах сайта в виде "Номер" и "Заменить на"

Примечание:

Сроки реализации: 1 день

Бюджет: 1500 руб

Все номера телефонов в текстовом виде не картинка

Оплата строго через Weblancer и в рублях

7 лет назад
artelpc
36 летСербия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
trollix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
7 лет назад
$27
1 день
Очень оперативно и качественно решен был мой вопрос. Отдельно стоит отметить, что Анатолий сделал видео в котором все очень понятно было показано и рассказано. Рекомендую Анатолия как отличного специалиста. Респект!
Все отлично, задача поставлена точно, всегда на связи, оплату получил. Рекомендую!