Нужно создать чат-приложение на веб, как живосайт, но чтобы всё было у нас на сервере! Сайт на вордпресс. Админскую часть нужно сделать отдельным кабинетом, а фронт - плагином для вп! ТЗ в приложении В заявке указываем бюджет и сроки! ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин автозапчастей уже сущесвует. ищем адекватного программиста для постоянной работы.
в данный момент потребуется:
-1с + синхронизация с сайтом
-добавить модуль приема платежей через приватбанк (Украина) , с автоматическим разносом денег по балансам клиентов
-обновить базу tecdoc
-добавить несколько веб-сервисов поставщиков
и еще куча разной мелочевки
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