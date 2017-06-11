Интернет-магазин автозапчастей

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки118 просмотров
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Интернет-магазин автозапчастей уже сущесвует. ищем адекватного программиста для постоянной работы.

в данный момент потребуется:

-1с + синхронизация с сайтом

-добавить модуль приема платежей через приватбанк (Украина) , с автоматическим разносом денег по балансам клиентов

-обновить базу tecdoc 

-добавить несколько веб-сервисов поставщиков

и еще куча разной мелочевки

7 лет назад
ceba_spirit
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад