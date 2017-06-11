Срочно создать сайт

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок198 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно срочно сделать сайт 

по срокам есть неделя

Задание и макеты в psd есть 

БЕЗ ПРЕДОПЛАТ

оплата поэтапная 

Не пишите те кто хочет предоплату - уже сталкивалась

Надо сделать сайт - можно шаблонный, но с нашим дизайном

Делайте у себя 

По сути нам нравиться опенкар и друпал, если есть другие предложения - пишите

7 лет назад
techworkingIG
Игорь 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад