Срочно создать сайт

Проект большой. Не сложный, а именно большой и нудный. Во вложении : [list][*]чего я жду от Исполнителя - критерии выбора Исполнителя ;[*] Заготовки "договора на создание сайта"[/list]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно срочно сделать сайт
по срокам есть неделя
Задание и макеты в psd есть
БЕЗ ПРЕДОПЛАТ
оплата поэтапная
Не пишите те кто хочет предоплату - уже сталкивалась
Надо сделать сайт - можно шаблонный, но с нашим дизайном
Делайте у себя
По сути нам нравиться опенкар и друпал, если есть другие предложения - пишите
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