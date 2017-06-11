Срочно создать сайт

Нужно срочно сделать сайт

по срокам есть неделя

Задание и макеты в psd есть

БЕЗ ПРЕДОПЛАТ

оплата поэтапная

Не пишите те кто хочет предоплату - уже сталкивалась

Надо сделать сайт - можно шаблонный, но с нашим дизайном

Делайте у себя

По сути нам нравиться опенкар и друпал, если есть другие предложения - пишите