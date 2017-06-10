Проект большой. Не сложный, а именно большой и нудный. Во вложении : [list][*]чего я жду от Исполнителя - критерии выбора Исполнителя ;[*] Заготовки "договора на создание сайта"[/list]
Консультация разработчика мобильного приложения(IOS,Android)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходима консультация разработчика веб-приложений.
Суть задания: есть мобильное приложение, в него вносим доработки (надстраиваем дополнительные функции). Кроме того, планируем значительное увеличение трафика.
В связи с чем необходимо решить вопросы:
1) Требования к платформе разработке
2) Северная нагрузка
3) Привязка платежной системы.
4) Интеграция с CRM.
5) Геолокация
6) Привязка к социальным сетям (регистрация)
7) Определить структуру работ
8) Примерно рассчитать количество чел./часов по каждому виду работ
Другими словами задать общие технические требования к приложению.
От себя предоставим: техническое задание с полным описанием функционала с точки зрения пользователя и прототипы новых страниц.
Просим указывать опыт и квалификацию. Оптимально также указать проект в которых участвовали и свою роль.
Обязательная аудиосвязь (скайп, вотсап или другое).
Оплата возможно, как за проект в целом. Таки и почасовая оплата консалтингового времени. В нашем понимании нужно 3-4 часа.
Все материалы предоставим исполнителю.
В дальнейшем можем сотрудничать по разработке.
С уважением, Андрей
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