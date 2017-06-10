Консультация разработчика мобильного приложения(IOS,Android)

Добрый день!

Необходима консультация разработчика веб-приложений.

Суть задания: есть мобильное приложение, в него вносим доработки (надстраиваем дополнительные функции). Кроме того, планируем значительное увеличение трафика.

В связи с чем необходимо решить вопросы:

1) Требования к платформе разработке

2) Северная нагрузка

3) Привязка платежной системы.

4) Интеграция с CRM.

5) Геолокация

6) Привязка к социальным сетям (регистрация)

7) Определить структуру работ

8) Примерно рассчитать количество чел./часов по каждому виду работ

Другими словами задать общие технические требования к приложению.

От себя предоставим: техническое задание с полным описанием функционала с точки зрения пользователя и прототипы новых страниц.

Просим указывать опыт и квалификацию. Оптимально также указать проект в которых участвовали и свою роль.

Обязательная аудиосвязь (скайп, вотсап или другое).

Оплата возможно, как за проект в целом. Таки и почасовая оплата консалтингового времени. В нашем понимании нужно 3-4 часа.

Все материалы предоставим исполнителю.

В дальнейшем можем сотрудничать по разработке.

С уважением, Андрей