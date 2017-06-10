Консультация разработчика мобильного приложения(IOS,Android)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка276 просмотров
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Добрый день! 

Необходима консультация разработчика веб-приложений.  

Суть задания: есть мобильное приложение, в него вносим доработки (надстраиваем дополнительные функции). Кроме того, планируем значительное увеличение трафика. 

В связи с чем необходимо решить вопросы: 

1) Требования к платформе разработке 

2) Северная нагрузка 

3) Привязка платежной системы. 

4) Интеграция с CRM.  

5) Геолокация 

6) Привязка к социальным сетям (регистрация) 

7) Определить структуру работ 

8) Примерно рассчитать количество чел./часов по каждому виду работ 

Другими словами задать общие технические требования к приложению. 

От себя предоставим: техническое задание с полным описанием функционала с точки зрения пользователя и прототипы новых страниц.  

Просим указывать опыт и квалификацию. Оптимально также указать проект в которых участвовали и свою роль.  

Обязательная аудиосвязь (скайп, вотсап или другое).  

Оплата возможно, как за проект в целом. Таки и почасовая оплата консалтингового времени. В нашем понимании нужно 3-4 часа.  

Все материалы предоставим исполнителю.  

В дальнейшем можем сотрудничать по разработке.  

С уважением, Андрей

AndroidiOS
7 лет назад
mysoulinfire
Андрей Мао 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад