Перенести разделы сайта на Вордпрессе.

Проект большой. Не сложный, а именно большой и нудный. Во вложении : [list][*]чего я жду от Исполнителя - критерии выбора Исполнителя ;[*] Заготовки "договора на создание сайта"[/list]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перенести выделенные разделы сайта ssbb.com.ua на сайт line7.com.ua в раздел "Услуги"со всей графикой и подразделами, но под контактные номера указанные на сайте line7.com.ua. Добавить в "Услуги" раздел "Физическая охрана", а так же адаптировать дизайн разделов под сайт line7.com.ua. Идея в том, что эти два сайта - одна и та же организация, просто line7.com.ua предоставляет еще и услуги физ охраны и параллельно становится еще одной площадкой для продажи услуг ssbb.com.ua, это значит что всю графику, изображения и текстовки можно смело брать с сайта ssbb.com.ua, но адаптировать их под дизайн сайта line7.com.ua фоновыми фото и цветовой гаммой.
Выведение услуг "Видеонаблюдение", "Физическая охрана", "Поиск прослушки ТЗИ" и "Контакты" на стартовую страницу в виде иконок для быстрого доступа. Изображения для этих иконок можно брать с сайта ssbb.com.ua.
Выведение на стартовую страницу (в низу) иконок Viber,TG,Watssapp,Call c контактным номером.
Раздел "Физическая охрана" - текстовки:
Физическая охрана.
«Линия обороны 7» располагает командой сертифицированных профессионалов, с опытом предоставления услуг по
охране личности и собственности вахтовым методом.
Наши специалисты имеют боевой опыт и регулярно проходят огневую и спортивную подготовку в тренировочных центрах. Так же,
«Линия обороны 7» предоставляет услуги по военизированной охране собственности
и грузов.
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