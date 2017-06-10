Перенести разделы сайта на Вордпрессе.

Необходимо перенести выделенные разделы сайта ssbb.com.ua на сайт line7.com.ua в раздел "Услуги"со всей графикой и подразделами, но под контактные номера указанные на сайте line7.com.ua. Добавить в "Услуги" раздел "Физическая охрана", а так же адаптировать дизайн разделов под сайт line7.com.ua. Идея в том, что эти два сайта - одна и та же организация, просто line7.com.ua предоставляет еще и услуги физ охраны и параллельно становится еще одной площадкой для продажи услуг ssbb.com.ua, это значит что всю графику, изображения и текстовки можно смело брать с сайта ssbb.com.ua, но адаптировать их под дизайн сайта line7.com.ua фоновыми фото и цветовой гаммой.

Выведение услуг "Видеонаблюдение", "Физическая охрана", "Поиск прослушки ТЗИ" и "Контакты" на стартовую страницу в виде иконок для быстрого доступа. Изображения для этих иконок можно брать с сайта ssbb.com.ua.

Выведение на стартовую страницу (в низу) иконок Viber,TG,Watssapp,Call c контактным номером.

Раздел "Физическая охрана" - текстовки:

Физическая охрана.

«Линия обороны 7» располагает командой сертифицированных профессионалов, с опытом предоставления услуг по

охране личности и собственности вахтовым методом.

Наши специалисты имеют боевой опыт и регулярно проходят огневую и спортивную подготовку в тренировочных центрах. Так же,

«Линия обороны 7» предоставляет услуги по военизированной охране собственности

и грузов.