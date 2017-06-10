Очистить скрипт на сайте

Здравствуйте! У нас есть старый сайт goo.gl/IPGhf7, Joomla. Необходимо переконвертировать flash на главной странице в html5 и поставить код на сайт. Можно любым онлайн-конвертером. Проблема в том, что у кого нет flash, на сайте отображается http://sss.ssmaker.ru/1cedfd8f.jpg Пишите бюджет ...