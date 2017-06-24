Создание парсеров для www.ixyt.info

Веб-программированиеЗавершен2 заявки205 просмотров
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По сути повторяем предыдущий проект https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/sozdanie-parserov-dlya-www-ixyt-info-833027/

Конкретные сайты для создания парсеров к ним обсудим с конкретными претендентами после уточнения структуры БД и

ТЗ, которые вышлем по запросу. В задачу проекта входит также поиск и выбор сайта-донора с готовым бесплатным Api.

7 лет назад
WISKIN
71 годГермания
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dmitriyButeiko
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$20
5 дней
Второй совместный проект. Позитивное мнение сохранилось: постоянный оперативный контакт, дружелюбное обсуждение, качественное исполнение намеченного. Спасибо.
Сотрудничеством полностью доволен.Оплата вовремя.Будем продолжать.