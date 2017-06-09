Создание скрипта для внутренней рассылки в приложении Nimses.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки199 просмотров
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Нужен человек который сможет написать скрипт для внутренней рассылки в приложении Nimses. Рассылка будет много использоваться, будут меняться текста сообщений. Бюджет - 10000 руб.

7 лет назад
guest_14970189662605
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад