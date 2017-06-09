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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать корзину по типу 2shoes.ru
Данные по доставке сделать по типу samovary.ru
Сайт на opencart на-русской-ярмарке.рф
Оплата поэтапно либо в конце
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