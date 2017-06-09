Баг с редактирование шаблона opencart

Столкнулись с проблемой. Поставили на сайт два модуля, вроде бы все работает, но как только начинаешь редактировать шаблон - сразу перестают работать модули, так же если редактировать шаблоны которые не относятся даже рядом к этим модулям, ломается другой функционал, при правки js , отваливается jquery целиком на сайте.

причем самое странное что если восстановить правленный файл - то все равно ошибка останется, можно заставить работать модуль снова - только восстановлением полного бекапа сайта.

кеш отключали весь, что сайта что бд.

Примеры рабочего / не рабочего скину в личку.