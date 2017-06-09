Нужна помощь вывести правильно текст доп. полей

opencart 1.5.5.

Приват Маркет

взять одно из полей и вставить нужную переменную https://prnt.sc/fhhgvp былоб удобно поле название для блока категорий или создать отдельное поле приватмаркет например! с возможность использовать модуль CSV Price Pro import/export 3

у меня в базе поле называется как short_name http://prntscr.com/fhp934 но при запросе нет значения

Это нужно для того чтоб при переходе по ссылке https://privatmarket.ua/search/?f%5BsearchField%5D=(доп поле) открывалась страница с нужным поисковым словом. например Garmin+nuvi+50