Нужна помощь вывести правильно текст доп. полей

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка158 просмотров
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opencart 1.5.5.

Приват Маркет

взять одно из полей и вставить нужную переменную https://prnt.sc/fhhgvp былоб удобно поле название для блока категорий или создать отдельное поле приватмаркет например! с возможность использовать модуль CSV Price Pro import/export 3

у меня в базе поле называется как short_name http://prntscr.com/fhp934    но при запросе  нет значения 

Это нужно для того чтоб при переходе по ссылке https://privatmarket.ua/search/?f%5BsearchField%5D=(доп поле)  открывалась страница с нужным поисковым словом. например Garmin+nuvi+50

7 лет назад
bishopik
Руслан 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад