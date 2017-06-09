PGP в python скрипте

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Добрый день всем ребят.
Есть скрипт,где результаты сохраняются в файл
Задача1.
if opts.bin:
dump_bin = 'dumps/' + target + '.bin'
with open(dump_bin,'a') as f:
f.write(data)
dump_file = 'dumps/' + target + '.dump'
with open(dump_file,'a') as f:
f.write(cdata)
header = ''
found = re.search(search_pattern, cdata)
if found != None :
header += "t" + 'Found ' + found.group(0) + ' at ' + str(found.start()) + ' position ' + "rn"
if header != '':
now = datetime.strftime(datetime.now(), "%Y.%m.%d-%H:%M:%S")
txt = "rn>> DUMP START >>n" + target + " " + now + "rn" + header + "tfor search pattern " + search_pattern + "rn>> RAW DATA: >>rn" + cdata + "rn
with open('results.log','a') as f:
f.write(txt)
нужно чтоб вся инфа в results.log была зашифрована посредством pgp ключа.
Задача2. Сделать чтоб загружаемая инфа бралась не из файла ,который лежи в папке со скриптом options.add_option('-i', '--input', dest="input_file", default=['host.txt'], action="append", help="INPUT FILE")
а из ссылки.Например заливаю я файл на domen.com/papka1/host.txt и оно берет инфу отуда
Жду от вас в личке скайп для связи ,а также цену и срок исполнения
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