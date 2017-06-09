PGP в python скрипте

Добрый день всем ребят.

Есть скрипт,где результаты сохраняются в файл

Задача1.

if opts.bin:

dump_bin = 'dumps/' + target + '.bin'

with open(dump_bin,'a') as f:

f.write(data)

dump_file = 'dumps/' + target + '.dump'

with open(dump_file,'a') as f:

f.write(cdata)

header = ''

found = re.search(search_pattern, cdata)

if found != None :

header += "t" + 'Found ' + found.group(0) + ' at ' + str(found.start()) + ' position ' + "rn"

if header != '':

now = datetime.strftime(datetime.now(), "%Y.%m.%d-%H:%M:%S")

txt = "rn>> DUMP START >>n" + target + " " + now + "rn" + header + "tfor search pattern " + search_pattern + "rn>> RAW DATA: >>rn" + cdata + "rn

with open('results.log','a') as f:

f.write(txt)

нужно чтоб вся инфа в results.log была зашифрована посредством pgp ключа.

Задача2. Сделать чтоб загружаемая инфа бралась не из файла ,который лежи в папке со скриптом options.add_option('-i', '--input', dest="input_file", default=['host.txt'], action="append", help="INPUT FILE")

а из ссылки.Например заливаю я файл на domen.com/papka1/host.txt и оно берет инфу отуда

Жду от вас в личке скайп для связи ,а также цену и срок исполнения