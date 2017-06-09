PGP в python скрипте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки127 просмотров
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Добрый день всем ребят. 

Есть скрипт,где результаты сохраняются в файл 

Задача1. 

if opts.bin: 

dump_bin = 'dumps/' + target + '.bin' 

with open(dump_bin,'a') as f: 

f.write(data) 

dump_file = 'dumps/' + target + '.dump' 

with open(dump_file,'a') as f: 

f.write(cdata) 

header = '' 

found = re.search(search_pattern, cdata) 

if found != None : 

header += "t" + 'Found ' + found.group(0) + ' at ' + str(found.start()) + ' position ' + "rn" 

if header != '': 

now = datetime.strftime(datetime.now(), "%Y.%m.%d-%H:%M:%S") 

txt = "rn>> DUMP START >>n" + target + " " + now +  "rn" + header + "tfor search pattern " + search_pattern +  "rn>> RAW DATA: >>rn" + cdata + "rn

with open('results.log','a') as f: 

f.write(txt) 

нужно чтоб вся инфа в results.log была зашифрована посредством pgp ключа.  

Задача2. Сделать чтоб загружаемая инфа бралась не из файла ,который лежи в папке со скриптом options.add_option('-i', '--input', dest="input_file", default=['host.txt'], action="append", help="INPUT FILE") 

а из ссылки.Например заливаю я файл на domen.com/papka1/host.txt  и оно берет инфу отуда 

Жду от вас в личке скайп для связи ,а также цену и срок исполнения 

Python
7 лет назад
igq3dkzneqe
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад