Задача по javascript

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок126 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте,

нужно решить такую задачу:

есть блок с текстом - там может быть текст или его может не быть. В тексте могут быть: . символ &.

В блок вводятся символы с клавиатуры или мышью (вставка), символы потом могут быть удалены.

Нужно после окончания ввода определить какие символы там новые и поместить их в с каким-то классом. 

Либо, если было только удаление, то удалить удалённые символы.

Если есть вопросы - пишите.

Javascript
7 лет назад
web_develop_r
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад