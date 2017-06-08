Задача по javascript

Здравствуйте,

нужно решить такую задачу:

есть блок с текстом - там может быть текст или его может не быть. В тексте могут быть: . символ &.

В блок вводятся символы с клавиатуры или мышью (вставка), символы потом могут быть удалены.

Нужно после окончания ввода определить какие символы там новые и поместить их в с каким-то классом.

Либо, если было только удаление, то удалить удалённые символы.

Если есть вопросы - пишите.