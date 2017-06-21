Личный кабинет на сайт

Веб-программированиеЗавершен8 заявок153 просмотра
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Требуется разработать личный кабинет для клиентов, самый простой, дизайн не особо важен.

Основная задача - чтобы клиенты компании заходили в ЛК и в нем была информация об их заказе, могли посмотреть сканы договора, фотографии с объекта.  Клиенты - заказчики строительства дома, поэтому информация в ЛК нужна просто в ознакомительных целях. CSM любая, будет расположен на поддомене http://lk.sk-oblstroy.ru/

7 лет назад
s-bobrov
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
vadimkiselev
Вадим 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$35
3 дня
Вадим отлично справился с поставленной задачей, все сделано качественно и оперативно. Рекомендую
Всё ок. Оплата своевременная. Рекомендую