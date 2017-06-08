Требуются правки интернет магазина на опенкарте

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка120 просмотров
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1. Сейчас в GTM настроен тег Transactions, который передаёт информацию о транзакции при посещении страницы /thankyou. Нужно, его удалить и сделать, чтобы посещение этих страниц считалось, не как транзакция, а один из этапов сделки - "Заявка оформлена".2. Нужно проверить, что в параметр &pr1id= передаётся артикул из скау (в админке), если нет - настроить.3. Номер заказа из админки должен передаваться в переменную cd6.4. Посмотреть, почему не отображаются данные "Добавил товар в корзину" в отчете об электронной торговле.такого рода задачи сколько времени займут?https://giroskuter-discount.ruкого интересует робота пишыте свой скап

7 лет назад
olegdevx2
Азизов 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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