PHP (Yii2) программист

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны программисты  для разработки  проекта (web и 2 мобильных клиента) с нуля на 2 месяца.  

Требования: 

Знание PHP5 (ООП) и фреймворков: Yii2 – обязательно, Symphony и  Zend – желательно; 

Знание JS (jQuery), желателен опыт с Cordova или PhoneGap; 

Хорошие знания реляционных БД, SQL (MySql); 

Навыки кросс-браузерной верстки html + css; 

Умение разбираться в чужом коде. 

Бюджет 30 000 р.

Проект нужно выполнить в 2х месячный срок. 

PHP
7 лет назад
Maxim_Ivanov
Максим 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва