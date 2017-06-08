PHP (Yii2) программист

Сайт самописный на php. После удаления виджетов VK перестал работать ряд функций. jquery и другие. Нужно найти и исправить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны программисты для разработки проекта (web и 2 мобильных клиента) с нуля на 2 месяца.
Требования:
Знание PHP5 (ООП) и фреймворков: Yii2 – обязательно, Symphony и Zend – желательно;
Знание JS (jQuery), желателен опыт с Cordova или PhoneGap;
Хорошие знания реляционных БД, SQL (MySql);
Навыки кросс-браузерной верстки html + css;
Умение разбираться в чужом коде.
Бюджет 30 000 р.
Проект нужно выполнить в 2х месячный срок.
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