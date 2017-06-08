PHP (Yii2) программист

Нужно через АПИ подключаться и скачивать записанные звонки с виртуального телефона ringcentral. У ringcentral есть готовый код для подключения. Логины и ключи доступа получены. Нужно на моем сайте на вордпресс сделать страницу с 4 элементами: 1 Кнопка подключиться и ...