Парсер mail.ru

$7
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки189 просмотров
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Есть скрипт, который умеет авторизироваться на mail.ru

Нужно добавить в него функцию отправки email

7 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад