Требуются разработчики Magento 2

Добрый день.

Есть клиент, к-му нужны разработчики с опытом мадженто2. У клиента много проектов на мадженто1, которые нужно

переводить на М2. Поэтому желательно иметь в портфолио пару проектов или

твердое понимание М2.

Клиент сам американский, работать нужно будет с Америкой и Польшей.

Работа удаленная, фуллтайм, длительность от 3х месяцев, с возможностью продления контракта.

Интервью можно будет провести в ближайшее время, после того как пришлете резюме и контакты.

Интересуют только кандидаты с опытом работы с маджентой (!!!)

При ответе, указывайте, пожалуйста, опыт работы и ставку в час.

С Уважением.