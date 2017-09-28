Требуется запилить пасхалку на java script (возможно не js, а что-то другое) для сайта. При троекратном клике, например, на лого разворачивается сценка на 1 минуту. Это будет небольшая сцена, которая разворачивается на сайте с элементами интерфейса. ...
Создание web прайса для внутреннего пользования сотрудниками (crm)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Прайс лист должен иметь уровни доступа сотрудников
2. Должен сортироваться по 2 критериям
3. Конечные цены расчитываются с учетом логистики для нескольких регионов.
4. Прайс должен быть доступен он-лайн для своих сотрудников
5. Отображение на desktop, и на смартфоне (возможно и без, обсуждаемо)
6. Во вложении приведен пример в экселе, но так как много позиций неудобно и медленно.
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