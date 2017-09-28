Создание web прайса для внутреннего пользования сотрудниками (crm)

1. Прайс лист должен иметь уровни доступа сотрудников

2. Должен сортироваться по 2 критериям

3. Конечные цены расчитываются с учетом логистики для нескольких регионов.

4. Прайс должен быть доступен он-лайн для своих сотрудников

5. Отображение на desktop, и на смартфоне (возможно и без, обсуждаемо)

6. Во вложении приведен пример в экселе, но так как много позиций неудобно и медленно.