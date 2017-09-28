Создание web прайса для внутреннего пользования сотрудниками (crm)

Веб-программированиеЗавершен10 заявок252 просмотра
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1. Прайс лист должен иметь уровни доступа сотрудников

2. Должен сортироваться по 2 критериям

3. Конечные цены расчитываются с учетом логистики для нескольких регионов.

4. Прайс должен быть доступен он-лайн для своих сотрудников

5. Отображение на desktop, и на смартфоне (возможно и без, обсуждаемо)

6. Во вложении приведен пример в экселе, но так как много позиций неудобно и медленно.

6 лет назад
9324700055
47 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
uzer
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
7 лет назад
$300
2 дня
Работа сделана на отлично, учел все пожелания и воплотил их в жизнь! Большое спасибо, продолжу сотрудничество по следующему проекту.
Отличный заказчик, спасибо за интересное задание!