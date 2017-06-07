Сделать одну мелкую правку на сайте

$10
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок177 просмотров
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lnc-effect.ru

В мобильной версии (когда заходишь с телефона) - плохо работает бургер-меню, а именно, когда на него нажимаешь - он открывается и моментально закрывается.

Это и нужно починить.

Сайт на modx.

7 лет назад
levkitkin
Лев 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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