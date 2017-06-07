Редактирование лендинга.

Требуется внести небольшие доработки в скрипт PHP Задача простая На выполнение 1 день Можете предварительно ознакомится с заданием, если потенциальный исполнитель
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо добавить 2-3 экрана на лендинг.
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