Здравствуйте.

Необходимо создать сайт на Wordpress и разместить его на хостинге. Хостинг и доменное имя уже есть. Сейчас вместо сайта по адресу http://tnp31.ru/ стоит картинка, как должен выглядеть данный сайт. Макет делался в CorelDraw 7x.

Вместо картинки где заправляют бак должен находиться слайдер из 5 картинок.

На первой странице должны отображаться и постепенно добавляться новости.

Дизайн всех остальных страниц такой же как и на первой. Там будет размещаться текст и фото.

Также нужно установить фотогалерею на страницу фотогалерея.

Контентом сайт будет наполняться потом и самостоятельно.