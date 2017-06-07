Правки на работающем сайте

Здравствуйте! Нужно изменить одну страницу (не соответствует макету), добавить новую страницу (сравнение продуктов), а также же сделать несколько мелких правок.

Макеты двух страниц есть во вложении

Ссылка на первую страницу - http://needforpower.kz/products/dizel-generator-gmgen-gmm6m

Сайт на laravel

Стоимость: 40$