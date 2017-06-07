Создание товарных фидов для сайта и для facebook

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки188 просмотров
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Необходимо создать два товарных фидов с сайта yves-rocher.ua

1) для facebook (https://developes.facebook.com/docs/marketing-api/dynamic-product-ads/product-catalog/v2.9#setup-product-feed )

2) товарный фид

6 лет назад
nubrik
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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