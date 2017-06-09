Простое расширение для Google Chrome

Нужно написать расширение для Google Chrome, которое на странице почты

https://mail.google.com/mail/

и на любых вложенных страницах, например

https://mail.google.com/mail/u/0/#category/promotions

поверх данных со страницы выводило бы iframe с адреса https://gmail2.duxu.ru/

Скрин как это должно выглядеть, прилагаю.

Если есть возможность, то нужно сделать, чтобы наше окно не только накладывалось, а сдвигало размер отображаемой страницы вверх, чтобы просматриваемую страницу можно было долистать до конца.

Код должен быть написан чисто, читаем, с минимальными комментариями, для возможности его корректировки.