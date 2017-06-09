Простое расширение для Google Chrome

Веб-программированиеЗавершен3 заявки200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать расширение для Google Chrome, которое на странице почты

https://mail.google.com/mail/

и на любых вложенных страницах, например

https://mail.google.com/mail/u/0/#category/promotions

поверх данных со страницы выводило бы iframe с адреса https://gmail2.duxu.ru/

Скрин как это должно выглядеть, прилагаю.

Если есть возможность, то нужно сделать, чтобы наше окно не только накладывалось, а сдвигало размер отображаемой страницы вверх, чтобы просматриваемую страницу можно было долистать до конца.

Код должен быть написан чисто, читаем, с минимальными комментариями, для возможности его корректировки.

7 лет назад
igor-ekb
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
MadGustave
Сергей 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$17
2 дня
Работа выполнена качественно, в срок, в соответствии с тз.
Всё хорошо, моментальная оплата
  • Похожие заказы

  • Доработать интернет магазин.

    В компьютерную и мобильную версию интернет магазина www.kenovo.com.ua необходимо внести изменения и сделать некоторые доработки.Использовались технологии пхп и майскюль,MVC Framework.Пошаговое ТЗ в прикрепленных файлах.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать лендинг на конструкторе (предпочтительно на Tilda)

    Проект страницы: см. по ссылке в Google документах: https://docs.google.com/document/d/1z_k8LuZjXBLc9VWOdUSLJI10hoy8AbTn7pAuWSXmJ0U/edit (или в приложении к задаче в формате PDF)  По срокам: задача срочная.   Страницу нужно завершить сегодня 7 июня до 18:00 МСК  По конструктору:  1) Если не работаете в Тильде – предложите другой ...

    Tilda
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Количество в заказе для магазина плитки

    Магазин dilerok.com.ua в основном занимается продажей плитки. Цена может быть за м2, шт. или комплект. [url=https://dilerok.com.ua/plitka/plitka-almera-ceramica-velvet.html]https://dilerok.com.ua/plitka/plitka-almera-ceramica-velvet.html[/url]  вот например эта плитка продается по м2. в атрибутах у нее есть значения сколько м2 и штук в одной упаковке.  Вот у ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Мелкие правки на проект

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужен программист, работающий с ВордПресс, МодХ и другими движками для внесения мелких правок. На данный момент задачи такие: - установить яндекс метрику на два сайта - ВП; - разобраться почему не отправляются формы на сайте - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сервис для hyperlapse обзора Google Street View

    Необходимо сделать сервис для hyperlapse обзора Google Street View. Работать должно так: 1. Вводим начальные и конечные координаты. 2. Задаём параметры: скорость прокрутки (например, как здесь - http://brianfolts.com/driver/ в параметре FPS) качество картинки (как в http://codepen.io/andyfang/pen/GpxqLQ в параметре zoom) возможность включения ...

    Perl
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разгадать контрольную сумму (Яндекс. Навигатор)

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! [b]Требуется решить следующую задачу: [/b] "Как подсчитывается контрольная сумма в параметре packetidБыло выяснено, что контрольная сумма зависит от трех параметров: uuid, lat, lonПри их изменении меняется и packetidМетоды установки точки:GET /userpoi/addpoint?uuid=b3b882eaef39a78ab68be5267126f3c0&amp;catidx=0&amp;lat=54.735248&amp;lon=55.937503&amp;ull=54.728099;55.965386&amp;comment=&amp;packetid=3079890285&amp;utf&amp;lang=ru-RU HTTP/1.1Host: mobile.navi.yandex.netAccept: /X-YRuntime-Signature:cfc092e6f8f16eb6bbe25200db07479ad0c65fa3GET /userpoi/addpoint?uuid=b3b882eaef39a78ab68be5267126f3c0&amp;catidx=0&amp;lat=54.716315&amp;lon=55.957176&amp;ull=54.728099;55.965386&amp;comment=&amp;packetid=3436610623&amp;utf&amp;lang=ru-RU ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обновления WP

    Нужен специалист WP для устранения неполадок, был взломан сайт надо восстановить работу сайта и установить по необходимости нужные модули

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется скрипт “личный кабинет”

    $35

    Приветствую!  Нужен скрипт личный кабинета  Мне нужен полноценный рабочий личный кабинет, чтобы посетитель смог регистрироваться и войти в личку. Большое количество пользователей не планируется. Мне нужно чтобы у меня была возможность править редактором личку каждого пользователя по ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать сайт на CMS Umbraco ( ASP.NET ) Срочно

    $80

    На текущем сайте (ссылку предоставим исполнителю) реализовать такие задачи:  1) Написать пагинацию для страницы блога (сейчас там выводиться заданное число елементов) + вывести дату публикации. 2) Страница с добавлением элементов типа записи (имя, короткое описание, полное описание) ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад