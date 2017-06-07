Требуется скрипт “личный кабинет”

Приветствую!

Нужен скрипт личный кабинета

Мне нужен полноценный рабочий личный кабинет, чтобы посетитель смог регистрироваться и войти в личку. Большое количество пользователей не планируется. Мне нужно чтобы у меня была возможность править редактором личку каждого пользователя по отдельности, буду редактировать текст, править дизайн, загружать таблицы и т.д.

Вариант 1

Чтобы посетитель сайта мог зарегистрироваться... после чего на сервере создавалась его личная индексная страничка на которую будут попадать пользователи после авторизации. Страничка личного кабинета каждого пользователя, после регистрации должна быть у всех одинакова (чтобы копировалась от оригинала) Нужно, чтобы я эту страничку по логину пользователя находил и когда мне угодно руками правил редактором. Можно генерировать каждому пользователю свою папку с индексной страницей

Вариант 2

Если у вас есть готовый вариант cms с админкой, но без генерации индексной страницы лички для каждого пользователя.. то нужно чтобы, я сам смог бы редактировать главную страничку каждому пользователю по отдельности. Через админ панель или как угодно, любой вариант подойдет. Главное, чтобы смог править страничку пользователя индивидуально.

В итоге мне нужно для первого варианта:

- Рабочий скрипт личного кабинета.

- Форма регистрации логин/почта/пароль/, форма входа в личку и восстановление забытого пароля на почту. Можете предложить свой шаблон (авторизация при помощи соцсетей приветствуется) Если нету шаблона.. то можно установить ЭТОТ

- Сгенерированная индексная страница пользователя (эту страницу буду править руками) Так же страничка с разделом информации о себе и изменение пароля и почты. Кнопка выхода. Разделов в личке всего два, но планирую руками добавлять. Хорошо бы оценить шаблон главной страницы.

Если есть возможность, можете закачать пример. Я его оценю!

Бюджет не выше 35$.

Оплата при помощи WebMoney

Жду ваших предложений!

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