Требуется скрипт “личный кабинет”

$35
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки123 просмотра
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Приветствую! 

Нужен скрипт личный кабинета 

Мне нужен полноценный рабочий личный кабинет, чтобы посетитель смог регистрироваться и войти в личку. Большое количество пользователей не планируется. Мне нужно чтобы у меня была возможность править редактором личку каждого пользователя по отдельности, буду редактировать текст, править дизайн, загружать таблицы и т.д. 

Вариант 1 

Чтобы посетитель сайта мог зарегистрироваться... после чего на сервере создавалась его личная индексная страничка на которую будут попадать пользователи после авторизации. Страничка личного кабинета каждого пользователя, после регистрации должна быть у всех одинакова (чтобы копировалась от оригинала) Нужно, чтобы я эту страничку по логину пользователя находил и когда мне угодно руками правил редактором. Можно генерировать каждому пользователю свою папку с индексной страницей  

  

Вариант 2 

Если у вас есть готовый вариант cms с админкой, но без генерации индексной страницы лички для каждого пользователя.. то нужно чтобы, я сам смог бы редактировать главную страничку каждому пользователю по отдельности. Через админ панель или как угодно, любой вариант подойдет. Главное, чтобы смог править страничку пользователя индивидуально. 

В итоге мне нужно для первого варианта:   

- Рабочий скрипт личного кабинета. 

- Форма регистрации логин/почта/пароль/, форма входа в личку и восстановление забытого пароля на почту. Можете предложить свой шаблон (авторизация при помощи соцсетей приветствуется) Если нету шаблона.. то можно установить ЭТОТ

- Сгенерированная индексная страница пользователя (эту страницу буду править руками) Так же страничка с разделом информации о себе и изменение пароля и почты. Кнопка выхода. Разделов в личке всего два, но планирую руками добавлять. Хорошо бы оценить шаблон главной страницы.  

  

Если есть возможность, можете закачать пример. Я его оценю! 

Бюджет не выше 35$. 

Оплата при помощи WebMoney 

Жду ваших предложений! 

    ﻿﻿
7 лет назад
Kallibry
54 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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