Сделать аналогичный сайт

Прошу оставлять только серьезные заявки, если вы можете реализовать этот проект в короткие сроки и в ближайшее время! В файлах есть картинки и тексты. Скрипт должен: 1. Авторизоваться на сайте sociate.ru через кнопку "войти через вконтакте" (сайт не ...