Написать скрипт для загрузки текста и картинок в автопостер для ВК

Прошу оставлять только серьезные заявки, если вы можете реализовать этот проект в короткие сроки и в ближайшее время!

В файлах есть картинки и тексты.

Скрипт должен:

1. Авторизоваться на сайте sociate.ru через кнопку "войти через вконтакте" (сайт не мой, прошу его посмотреть перед отправкой заявки!)

2. Зайти на страницу автопостинга для ВКонтакте

3. Загрузить данные из файлов в онлайн-форму по определенному циклическому алгоритму (алгоритм вышлю в подробном техзадании)

Основную сложность составляет пункт номер 1! Прошу обратить внимание на то, сможете ли вы его реализовать.