Доработать формы заявок

Добрый день!

Лендинг без CMS https://goo.gl/a0ssrc

Нужно

1. добавить поле почты в форму и сделать обязательным http://joxi.ru/RmzgJX0H0QMK32 (появляется спустя время "ничегонеделания" на сайте)

2. заменить попап формы Заказать звонок http://joxi.ru/52aQP1aC4BkaG2 на форму из пункта 1 с полем почты

3. во все имеющие се формы, где нет поля почты - нужно его добавить

4. нужно, чтобы на почту приходили заявки с этим новым полем тоже

5. текст сделать белым http://joxi.ru/zAN5P0nhBXjMv2

Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!