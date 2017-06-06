Нужен Web-разработчик, знакомый с mod x, базами данных, php

Цель: собрать бд из файлов xls/cvs и сгенерировать 50 000 – 60 000 страниц на готовом сайте mod x с контентом в виде визуализаций из статистики, при этом:

1. вся статистика уже собрана в файлы xls (можем пересохранить в csv) – около 18млн строк (около 6-7 столбиков) и приведена к единой структуре

2. расположение и виды виджетов – мы подробно распишем: всего планируется однотипных 5-6 шаблонов страниц – контент в них – данные из бд в визуальном формате (echarts, hightcharts и тд)

т.е. итого необходимо:

- залить эксель файлы в бд. (создать бд) (~ 1 гб)

- сгенерировать страницы (предполагаем что может быть 55 000 – 59 000 страниц, в 10 разделах, на ~ 5-6 однотипных шаблонах).

- в сгенерированных страницах вывести данные из бд на заданную тематику в визуальном виде. (echarts, hightcharts и тд)

примеры – предоставим.

Вот хороший пример того, что должно получиться в итоге

https://yandex.ru/yandsearch?text=host%3Aru-stat.com%20%7C%20host%3Awww.ru-stat.com&lr=2&redircnt=1496737547.1

вот наш сайт

http://imexp.ru/blog

вся статистика есть

расположение/типы/названия виджетов мы все распишем.