Нам потрібно розробити систему СРМ. Функціонал стандартний: Розклад груп і аудиторій по дням База студентів існуючих і архів По групам відвідуваність занять, рахунок оплачених занять, домашка, план занять. Перегляд вільних аудиторій та викладачів в заданий час Загальна фін інформація Вхід через ...
Нужен Web-разработчик, знакомый с mod x, базами данных, php
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель: собрать бд из файлов xls/cvs и сгенерировать 50 000 – 60 000 страниц на готовом сайте mod x с контентом в виде визуализаций из статистики, при этом:
1. вся статистика уже собрана в файлы xls (можем пересохранить в csv) – около 18млн строк (около 6-7 столбиков) и приведена к единой структуре
2. расположение и виды виджетов – мы подробно распишем: всего планируется однотипных 5-6 шаблонов страниц – контент в них – данные из бд в визуальном формате (echarts, hightcharts и тд)
т.е. итого необходимо:
- залить эксель файлы в бд. (создать бд) (~ 1 гб)
- сгенерировать страницы (предполагаем что может быть 55 000 – 59 000 страниц, в 10 разделах, на ~ 5-6 однотипных шаблонах).
- в сгенерированных страницах вывести данные из бд на заданную тематику в визуальном виде. (echarts, hightcharts и тд)
примеры – предоставим.
Вот хороший пример того, что должно получиться в итоге
https://yandex.ru/yandsearch?text=host%3Aru-stat.com%20%7C%20host%3Awww.ru-stat.com&lr=2&redircnt=1496737547.1
вот наш сайт
вся статистика есть
расположение/типы/названия виджетов мы все распишем.
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