Нужен Web-разработчик, знакомый с mod x, базами данных, php

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка104 просмотра
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Цель: собрать бд из файлов xls/cvs и сгенерировать 50 000 – 60 000 страниц на готовом сайте mod x с контентом в виде визуализаций из статистики, при этом: 

1. вся статистика уже собрана в файлы xls (можем пересохранить в csv) – около 18млн строк (около 6-7 столбиков) и приведена к единой структуре 

2. расположение и виды виджетов – мы подробно распишем: всего планируется однотипных 5-6 шаблонов страниц – контент в них – данные из бд в визуальном формате (echarts, hightcharts и тд) 

т.е. итого необходимо:  

- залить эксель файлы в бд. (создать бд) (~ 1 гб) 

- сгенерировать страницы (предполагаем что может быть 55 000 – 59 000 страниц, в 10 разделах, на ~ 5-6 однотипных шаблонах). 

- в сгенерированных страницах вывести данные из бд на заданную тематику в визуальном виде.  (echarts, hightcharts и тд) 

примеры – предоставим.

Вот хороший пример того, что должно получиться в итоге

https://yandex.ru/yandsearch?text=host%3Aru-stat.com%20%7C%20host%3Awww.ru-stat.com&lr=2&redircnt=1496737547.1

вот наш сайт

http://imexp.ru/blog

вся статистика есть

расположение/типы/названия виджетов  мы все распишем.

PHP
7 лет назад
Maxim_Ivanov
Максим 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
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