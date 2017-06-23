Разработать сайт на Opencart

Отличный заказчик. На все мои вопросы отвечал с пониманием дела. Четко понимает различия между "задача верстальщика" и "задача программиста" и не требует от программиста каких-то правом макета и т.д. Хотя просьбы были - но просьбы - это не требования. Соответственно они были мною по возможности удовлетворены )) В процессе возникло пару моментов, которые пришлось разрулить вместо верстальщика, так как верстальщик оказался не достаточно искушен в javascript и JQuery в частности (ну это частая практика), за что был получен бонус от Игоря. Резюмирую - Игроь - отличный порядочный заказчик. Можно смело сотрудничать - останетесь довольны.