Разработать сайт на Opencart

Нам потрібно розробити систему СРМ. Функціонал стандартний: Розклад груп і аудиторій по дням База студентів існуючих і архів По групам відвідуваність занять, рахунок оплачених занять, домашка, план занять. Перегляд вільних аудиторій та викладачів в заданий час Загальна фін інформація Вхід через ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, верстка будет предоставлена в данный этап в разработки сроки 07.05
Сдача проекта 13.05
Тз и вид прикрепил
Модуль по оплате https://opencartforum.com/files/file/2396-alfa-bank-ekvayring/ (Будет куплен)
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