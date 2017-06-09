Веб-разработчик Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки175 просмотров
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На постоянную удаленную работу требуются веб-программисты Битрикс (стажеры, junior, medium).

Условия:

  • полностью удаленная работа
  • гибкий график
  • неполный или полный рабочий день
  • оплачиваемый отпуск после 6-и мес. работы
  • оплата обучения
Требования:

  • отличные знания html, css, js, php
  • хорошие-отличные знания Битрикс (компоненты, модули, обработчики)
  • аккуратность, внимательность, исполнительность - раздолбаев и с больными бабушками/собаками/плохим интернетом и тп просьба не беспокоиться
  • наличие на связи в оговоренное рабочее время
  • Наличие сданных онлайн-экзаменов или готовность их пройти в ближайшее время
  • адекватный подход к задачам, умение работать как в команде, так и самостоятельно (без прооджекта)
Обязанности:

  • внесение исравлений в css+html, js, php код
  • отладка кода (баги и производительность)
  • создание собственных модулей и компонентов
  • интеграция с внешними сервисами
  • создание проектов под ключ
Желательно:

  • понимание SEO и маркетинга
  • опыт работы с git svn и тп
  • консоль linux
  • опыт разработки модулей Маркетплейса
Зарплата: по результатам собеседования 

Подробнее о вакансии: http://itserw.ru/about/vacancies/

7 лет назад
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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