Настройка связи сайта и CRM по API

В серверном приложении для мобильного приложения, сделанном на node.js надо добавить несколько методов. Работа срочная, оставляйте заявкиесли у вас есть реальный опыт работа с node.js
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
по API настроить завяки с сайта 2 разные формы, чтобы сразу падали не на почту, а через специальыней адрес в CRM, а клиенту через другую систему email рассылки автоматически уходило автоматичское определенное письмо
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
В настоящее время есть сайт, написанный на Drupal. Необходимо создать сайт на Bitrix и перенести всю существующую информацию. Внести визуальные изменения: 1. Дизайн сделать адаптивным. Главное меню - фиксирующееся в верхней части браузера 2. Структура меню - корректируется ...Закрыт6 лет назад
Нужно развернуть подходящий шаблон для простого сайта по оказанию услуг по продаже лицензий Битрикс и битрикс разработке в целом. структура сайта: 1. главная 2. услуги (разводящая страница услуг + 4 детальных описания каждой услуги) 3. описание движка битрикс 4. контакты Для ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно установить модуль случайного вывода товара на первую страницу. Сайт написан на Opencart 2.3.0Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать программную часть к курсовой работе в java. Тема:"Розміщення аварійних служб та пунктів обслуговування". Задача состоит в том, чтобы придумать задачу по данной теме и решить с помощью теории графов в джаве(теоретическую часть с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
1. не листаются фотки в карте товара. 2. при клике на большую фотку в карте товара, она не закрывается, раньше закрывалась. [url=http://stroysa.nick116.ru/]stroysa.nick116.ru/[/url]Завершен7 лет назад
Есть свёрстанная страница регистрации (http://dev.umasterov.org/vneklassa/html/register1.html) Нужно сделать отправку данных с неё в гугл таблицу Жду ваших предложений по цене и срокамЗавершен6 лет назад
- $5
Есть такой график http://nature-photographing.com/video/test-graph/1graph.html использует бесплатную библиотеку http://morrisjs.github.io/morris.js/index.html Нужно разобраться как вывести еще одну кривую другим цветом на этой же шкале.Завершен6 лет назад
Добрый день! Фильтр не ищет по указанным параметрам в подгатегориях каталога товаров. Оплата по факту выполненных работ на кивиЗакрыт6 лет назад
Нужно подключить Яндекс кассу для сайта на платформе Koobi CMS. (все операции должны отображаться в админке) . С этой CMS готового модуля у Яндекса нет Сайт : lezorun.ruЗакрыт7 лет назад