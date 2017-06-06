Настройка связи сайта и CRM по API

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки143 просмотра
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по API настроить завяки с сайта 2 разные формы, чтобы сразу падали не на почту, а через специальыней адрес в CRM, а клиенту через другую систему email рассылки автоматически уходило автоматичское определенное письмо

7 лет назад
Vladimir8585
Владимир 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад