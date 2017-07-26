Отправка данных с формы в гугл док

Веб-программированиеЗавершен1 заявка222 просмотра
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Есть свёрстанная страница регистрации (http://dev.umasterov.org/vneklassa/html/register1.html)

Нужно сделать отправку данных с неё в гугл таблицу

Жду ваших предложений по цене и срокам

7 лет назад
IVOMZ
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
codejs_pro
Игорь 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов(-3)
7 лет назад
$18
1 день
Работа выполнена, всё в порядке
Все хорошо! Рекомендую!