Доработка сайта (Kohana)

Исправить ряд недоработок на petscountry.ru

"Косяки" которые сейчас на сайте:

1. Товар со скидкой в корзине отображается без скидки

1.1 Нельзя добавить больше 10 ед. одного товара (нужно что бы в поле с количеством, покупатель самостоятельно забивал цифры).

2. Если товара больше 2-х (в корзине) , не пересчитывает итоговую

сумму в корзине.

3. Например есть один и тот же товар, с опцией в виде

разных цветов, в корзину можно такой товар добавить только

один раз с только одним цветом. Если например клиент

захочет купить кофту и розовую и зеленую, ему это не

удастся.

4. В корзине не отображается корректно артикул товаров.

5. Здесь: http://petscountry.ru/reviewssite разбить на страницы , а саму форму вывести на верх, перед

всеми отзывами.

Ещё в админке нужна функция копирования товара (например

уже добавлен товар, нужно создать похожий, поэтому удобно

было создать новый товар посредством копирования старого

на opencart есть такая функция).