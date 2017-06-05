Доработка интернет-магазина на 1с-битрикс

Добрый день!

Нужно дорабатывать сайт на базе 1с-битрикс "Бизнес". Детальная постановка задачи и пояснения будут предоставлены.

Тех кто может заняться этой задачей, прошу приложить к отклику 2-3 примера аналогичных (интернет-магазин, битрикс) работ. Если качество работ меня устроит, мы обсудим цену и срок. Приступить к работе можно сразу.