Доработка интернет-магазина на 1с-битрикс

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок146 просмотров
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Добрый день!

Нужно дорабатывать сайт на базе 1с-битрикс "Бизнес". Детальная постановка задачи и пояснения будут предоставлены.

Тех кто может заняться этой задачей, прошу приложить к отклику 2-3 примера аналогичных (интернет-магазин, битрикс) работ. Если качество работ меня устроит, мы обсудим цену и срок. Приступить к работе можно сразу.

7 лет назад
vl-vl
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва