Asterisk + PHP - Написание скрипта проверки работоспособности канала

Есть скрипт, написанный на PHP с использованием AMI (Asterisk management interface), но он работает некорректно.

Он должен проверять работоспособность канала, т.е. кратко говоря - с канала, который мы проверяем, происходит запрос оригинации (эта часть работает корректно), если звонок успешный (успешным считается, если запрос пришел на транк для входящих звонков), то в БД записывается одно значение, если не успешный - то другое.

ОПЛАТА-ВЫСОКАЯ через сделку

Более подробно расскажу в скайпе - rfhfcerf