Сайт прохождения тестов + интеграция ФБ

Всем привет! Необходимо написать парсер с веб-интерфейсом для сайта https://app.afflow.rocks/ На сайте необходим ввод логина и пароля, соответственно, парсер должен поддерживать авторизацию. Что необходимо парсить? На сайте есть раздел Snapshots, на котором есть таблицы с данными. Парсер должен раз ...
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требуется написать сайт прохождения тестов
в нем человек входит через ФБ или ВК и если там есть дата рождения на основании даты и выбранного теста согласно алгоритму выводится ответ
человек может этим тестом поделиться в ФБ или ВК
Админ:
может добавить тест
посмотреть кто поделился (реферальная система) + поиск по имени/айди
При регистрации пользователь дает доступ к своей стене в соц сети и админ может сделать поиск по слову например "молоко" и увидеть у кого из прошедших тест больше всего упоминаний этого слова на стене
Дизайн имеется :) нужен программинг
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