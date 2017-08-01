Сайт прохождения тестов + интеграция ФБ

требуется написать сайт прохождения тестов

в нем человек входит через ФБ или ВК и если там есть дата рождения на основании даты и выбранного теста согласно алгоритму выводится ответ

человек может этим тестом поделиться в ФБ или ВК

Админ:

может добавить тест

посмотреть кто поделился (реферальная система) + поиск по имени/айди

При регистрации пользователь дает доступ к своей стене в соц сети и админ может сделать поиск по слову например "молоко" и увидеть у кого из прошедших тест больше всего упоминаний этого слова на стене

Дизайн имеется :) нужен программинг