Сайт прохождения тестов + интеграция ФБ

Веб-программированиеЗавершен5 заявок260 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

требуется написать сайт прохождения тестов

в нем человек входит через ФБ или ВК и если там есть дата рождения на основании даты и выбранного теста согласно алгоритму выводится ответ

человек может этим тестом поделиться в ФБ или ВК

Админ:

может добавить тест

посмотреть кто поделился (реферальная система) + поиск по имени/айди

При регистрации пользователь дает доступ к своей стене в соц сети и админ может сделать поиск по слову например "молоко" и увидеть у кого из прошедших тест больше всего упоминаний этого слова на стене

Дизайн имеется :) нужен программинг

7 лет назад
insitemedia
Игорь 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов
Выбранный исполнитель
cocacard
Денис 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
20 отзывов(-1)
7 лет назад
$100
1 день
Очень хороший специалист Рекомендую!
Так себе из 300$ получил только 100