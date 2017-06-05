Собрать 2 лендинга на тильде (tilda.cc)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка159 просмотров
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Нужно сегодня до 24-00 по Москве собрать 2 простых лендинга на конструкторе лендингов tilda по моему несложному тз. (вкратце - шапка + 3-9 товаров + отзывы + несколько фоток + подвал + форма захвата) Тему и картинки дам.

Предпочтение отдам людям с наличием релевантного опыта.

Бюджет - до 3-х тысяч рублей.

Tilda
7 лет назад
topwebmaster
Артем 
34 годаИзраиль
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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