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Нет правильного вывода параметров при использовании ЧПУ - PHP
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Нет правильного вывода параметров при использовании ЧПУ - PHP
При запросе юзера
mvc3/news/sport/14
выводит
Array ( [0] => view [1] => sport [2] => 14 )
А в видеоуроке (Реализация МВС#2) на минуте 12,36 выводится без указания екшена(без view),
то есть
Array ( [0] => sport [1] => 14 )
https://www.youtube.com/watch?v=aPoN...gkO3zQ&index=2
Почему у меня не правильно выводится параметры ?
Можно посмотреть онлайн
http://tvpnero.ho.ua/mvc3/news/sport/14
Screenshot
Прикрепляю файлы
ВниманиеВнимание
должно быть как у автора видео.
https://www.youtube.com/watch?v=aPoN...gkO3zQ&index=2
А автор видео не убирал в файле routes view.
Гитхааб автора видео
https://github.com/victor-zinchenko/shop.php-start.com/blob/master/config/routes.php
Вот скриншот --как видите автор видео не убрал view cо строки
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