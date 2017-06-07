# 1 — $ 3

Нет правильного вывода параметров при использовании ЧПУ - PHP

При запросе юзера

mvc3/news/sport/14

выводит

Array ( [0] => view [1] => sport [2] => 14 )

А в видеоуроке (Реализация МВС#2) на минуте 12,36 выводится без указания екшена(без view),

то есть

Array ( [0] => sport [1] => 14 )

https://www.youtube.com/watch?v=aPoN...gkO3zQ&index=2

Почему у меня не правильно выводится параметры ?

Можно посмотреть онлайн

http://tvpnero.ho.ua/mvc3/news/sport/14

Screenshot

http://prntscr.com/ffobf8

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ВниманиеВнимание

должно быть как у автора видео.

https://www.youtube.com/watch?v=aPoN...gkO3zQ&index=2

А автор видео не убирал в файле routes view.

Гитхааб автора видео

https://github.com/victor-zinchenko/shop.php-start.com/blob/master/config/routes.php

Вот скриншот --как видите автор видео не убрал view cо строки

http://prntscr.com/fglhqe