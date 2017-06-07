Нет правильного вывода параметров при использовании ЧПУ - PHP

$3
Веб-программированиеЗавершен1 заявка243 просмотра
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#1$3

Нет правильного вывода параметров при использовании ЧПУ - PHP

При запросе юзера

mvc3/news/sport/14

выводит

Array ( [0] => view [1] => sport [2] => 14 )

А в видеоуроке (Реализация МВС#2) на минуте 12,36 выводится без указания екшена(без view), 

то есть 

Array ( [0] => sport [1] => 14 )

https://www.youtube.com/watch?v=aPoN...gkO3zQ&index=2

Почему у меня не правильно выводится параметры ?

Можно посмотреть онлайн

http://tvpnero.ho.ua/mvc3/news/sport/14

Screenshot

http://prntscr.com/ffobf8

Прикрепляю файлы

ВниманиеВнимание

должно быть как у автора видео.

https://www.youtube.com/watch?v=aPoN...gkO3zQ&index=2

А автор видео не убирал в  файле routes  view.

Гитхааб автора видео

https://github.com/victor-zinchenko/shop.php-start.com/blob/master/config/routes.php

Вот скриншот --как видите автор видео не убрал view cо строки

http://prntscr.com/fglhqe

PHP
7 лет назад
tvpnero
Олег 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
maxkyivua
Максим 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
#1
Благодарю за детальные пояснения ,с детально откомментированным кодом. Исполнитель даже видео обучальное отснял. Рекомендую как старательного разработчика))
Было грамотно описано задание, не пришлось придумывать или задавать лишние вопросы, все было понятно. Коммуникация с заказчиком хорошая.
Заявки фрилансеров
maxkyivua
Максим 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
#1
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