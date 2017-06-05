Поднять опенкарт ан nginx + php fpm

Ищу опытного php-программиста со знание верстки и фронтенда. Необходимо доработать сайт: 1. Доработка адоптичности 2. Доработать функционал 3. Немного доработать дизайн Сайт является почти клоном Fiverr написан на php Пожелания: - опыт разработок в проектах типа досок объявления, фриланс биржа. Сразу отклоняю : 1 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
был выполнен перенос
Есть конфиги со старого сервера
нужно поднять опенкарт на nginx + php-fpm
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