Разработка раздела сайта "под ключ"

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На существующий сайт hobby3d.ru необходимо создать отдельных раздел "3Д печать".  

Нужно: придумать концепцию, верстку, контент, т.е. "под ключ", чтобы раздел был "продающим". 

Бюджет по согласованию. Но в заявке сразу указывать какие-то мысли, принципы, концепции, то что поможет выбрать именно Вас, покажет что мы мыслим одинаково, Ваши креативность и знание маркетинговых основ... Предложения "Сделаю все в лучшем виде" – сразу в отказ. Без предоплат , оплата поэтапно !

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад