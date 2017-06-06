Разработка раздела сайта "под ключ"

На существующий сайт hobby3d.ru необходимо создать отдельных раздел "3Д печать".

Нужно: придумать концепцию, верстку, контент, т.е. "под ключ", чтобы раздел был "продающим".

Бюджет по согласованию. Но в заявке сразу указывать какие-то мысли, принципы, концепции, то что поможет выбрать именно Вас, покажет что мы мыслим одинаково, Ваши креативность и знание маркетинговых основ... Предложения "Сделаю все в лучшем виде" – сразу в отказ. Без предоплат , оплата поэтапно !